Vince the Prince gevierd als een koning

Meer dan 50.000 fans van Manchester City waren opgedaagd om Vincent Kompany (33) de hommage te geven die hij verdient. Dat hij zelf niet kon deelnemen aan de galamatch: de Rode Duivel zag er de humor wel van in. "Zo kennen de mensen me hier. (Grijnst) Geblesseerd." 'Vince the Prince' werd overladen met lof - hij leek wel een koning. Het wegje tussen de jeugdacademie en het teamcentrum van het eerste elftal heet voortaan Vincent Kompany Crescent. Een standbeeld volgt nog. "Nu pas besef ik hoe immens City als club is", zei hij. "Die aantrekkingskracht ben ik nooit ten volle gewaargeworden toen ik hier nog speelde. Wauw." Zijn kinderen Sienna (9), Kai (bijna 6) en Caleb (4) genoten met volle teugen mee, zijn vrouw keek toe van op een afstand.

