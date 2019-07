Exclusief voor abonnees Villa Mix-festival 2017 (Goiâna, Brazilië) Het grootste 20 juli 2019

Waar zouden die 120.000 bezoekers van het Braziliaanse Villa Mix-festival op 1 en 2 juli 2017 zich nu het meest aan hebben vergaapt? De keur aan Braziliaanse artiesten of dat gi-gan-tische podium? Onder het festivalmotto 'The World is Mix' werden zelfs acht iconische monumenten in het 2.900 m² grote podium verwerkt. Met de toorts van het New Yorkse Vrijheidsbeeld, die exact 69,37 meter boven de begane grond uittorende. Met dit megapodium - vergelijkbaar met een 23 verdiepingen tellend gebouw - dat meteen in het Guinness Book of World Records belandde, overtroffen de festivalorganisatoren meteen hun eigen wereldrecord uit 2015, toen het podium 'slechts' 2.788,39 m² omvatte en 52,3 meter hoog piekte.

