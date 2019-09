Exclusief voor abonnees Viktor Verhulst verschillende keren over de kop 14 september 2019

Viktor Verhulst (25) is betrokken geraakt bij een zwaar ongeval op de E40 in Jabbeke richting Frankrijk. De presentator reed gisteren rond 17 uur met zijn Range Rover in op een bestelwagen. Die was vertraagd voor een file door werken op de snelweg. Een aankomende vrachtwagen kon de gebotste Range Rover niet meer ontwijken. De wagen van Verhulst begon te tollen en ging meermaals over de kop. Hij botste daarbij op nog een andere auto die stond aan te schuiven in de file.

