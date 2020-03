Exclusief voor abonnees Vikingen zijn geen dwergen meer IJSLAND 04 maart 2020

Tijdens het voorbije decennium ontgroeide IJsland de status van voetbaldwerg. Iedereen herinnert zich Euro 2016, waar de Vikingen pas in de kwartfinales sneuvelden tegen gastland Frankrijk. De 2-1-zege tegen Engeland én de 'Thunder Clap' van de IJslandse supporters blijven in het collectieve geheugen gegrift. Op weg naar dat geslaagde EK ging Nederland in de kwalificaties twee keer voor de bijl, in het verlengde ervan kwalificeerde IJsland zich voor het eerst voor een WK-eindbeurt. In Rusland overleefde IJsland de "groep des doods" met Kroatië, Argentinië en Nigeria niet. Winnen of zelfs een punt pakken tegen België is IJsland in elf onderlinge duels nog niet gelukt. Tijdens de eerste editie van de Nations League wonnen de Rode Duivels eind 2018 zowel in Reykjavik (0-3) als in Brussel (2-0).

