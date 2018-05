Vijftiger gekneveld en vermoord in eigen huis 24 mei 2018

00u00 0

In Deurne is gisterochtend een 59-jarige man vermoord en gekneveld in zijn huis teruggevonden. Leo Van Rentergem vertoonde slaagwonden en was aan de handen en voeten vastgebonden. Het parket heeft een moordonderzoek geopend. Het slachtoffer wordt door buren en kennissen omschreven als een lieve, eenzame man. Hij kon door een handicap moeilijk stappen. De man was homo, maar had al jaren geen relatie meer. Sinds de dood van zijn moeder, voor wie hij 25 jaar had gezorgd, kwam hij veel minder buiten. "Hij snakte naar wat gezelschap", aldus kennis Rita Vervliet. "Kwam Leo me tegen op de markt, dan nodigde hij me bij hem thuis uit voor een tas koffie. Ik vrees dat iemand misbruik heeft gemaakt van zijn goedheid." (PLA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN