Vijftiger fotografeert jonge meisjes met spywatch 17 april 2018

Een 56-jarige Oostendenaar heeft een voorwaardelijkse celstraf van drie jaar gekregen omdat hij stiekem z'n 12-jarige stiefdochter filmde met een spywatch - een horloge waarin een piepklein cameraatje verstopt zit. De politie merkte in augustus 2016 op dat P.C. erg actief was op sites voor pedofielen. De man werkte toen in een centrum voor volwassenenonderwijs. Daar vonden de speurders het horloge terug. Op het toestel stonden 25 foto's, onder meer van het kind in bikini. C. gaf toe dat hij wel vaker meisjes fotografeerde. Daarnaast hield hij zich bezig met het downloaden en verspreiden van kinderporno. Op zijn computer en enkele harde schijven werden bijna 100.000 bestanden aangetroffen. De vijftiger moet zich vijf jaar lang aan enkele voorwaarden houden, waaronder een contactverbod met zijn voormalige stiefdochter. (SDVO)

