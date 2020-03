Exclusief voor abonnees Vijftiger betast vrouw op zeedijk: 6 maanden cel 14 maart 2020

Een man (56) uit Deinze is veroordeeld tot 6 maanden cel voor aanranding van een 39-jarige vrouw op de zeedijk in De Panne. Ze kwam naast G.L. zitten op een bankje, waarop hij prompt naar haar borsten greep. De feiten vonden plaats op 25 juli 2018. "Mijn cliënte wou op die mooie zomerdag even verpozen in de zon op de zeedijk. Ze ging op een bankje zitten. De man naast haar begon haar te betasten. Hij greep haar gewoonweg naar de borsten", pleitte Thomas Bailleul, advocaat van het 39-jarige slachtoffer uit De Panne. Voorbijgangers waren getuige en belden de politie, die snel ter plaatse was. "Dit zijn ontoelaatbare, Weinstein-achtige toestanden. Mijn cliënte was geschokt", aldus Bailleul, die 1.500 euro morele schadevergoeding vroeg - en uiteindelijk kreeg - voor zijn cliënte. G.L. uit Deinze daagde niet op op zijn proces. (BBO)

