Vijftig jongeren teisteren prostitutiekwartier 02 januari 2019

Tientallen jongeren hebben in het prostitutiekwartier van Sint-Joost-ten-Node ramen van zeven vitrines ingeslagen. Volgens een anonieme getuige kwam een vijftigtal jonge mannen met zwarte kleren, sjaals en mutsen naar de Linnéstraat om de prostituees bang te maken. "Een jonge kerel pakte een tijdelijk verkeersbord en sloeg daarmee op één van de vitrines. Anderen deden hetzelfde bij andere ramen of staken vuilnis in brand." Toen een politiepatrouille langsreed, stoof de groep volgens de getuige weg. "De vrouwen zijn allemaal een café ingevlucht en hebben de rolluiken dichtgedaan. De vandalen kwamen terug en gingen verder. Ze duwden ook een geparkeerde auto om." Om 1 uur kwam de oproerpolitie tussen. De lokale politie spreekt desondanks van een relatief rustige nacht. (SRB)

