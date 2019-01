Vijftien arrestaties in Antwerpen 02 januari 2019

00u00 0

In Antwerpen heeft de politie tijdens nieuwjaarsnacht vijftien mensen gearresteerd voor vechtpartijen, dronkenschap en verboden wapenbezit. In de buurt van het Sportpaleis beschadigden jongeren auto's en ramen van woningen. Ze richtten ook pijlen op politievoertuigen. In het centrum moest de politie even tussenkomen omdat feestvierders op elkaar aan het schieten waren met vuurwerkpijlen, waarbij gelukkig geen gewonden vielen. Op het Astridplein ontplofte een vuilnisbak. Twee omstanders liepen mogelijk blijvende gehoorschade op.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN