Exclusief voor abonnees Vijftal opgepakt in grootste kinderpornozaak ooit in ons land: “Wie met mijn zoontjes wil spelen moet betalen” Vijf mannen opgepakt voor jarenlang maken, verspreiden en bestellen van kinderporno Bjorn Maeckelbergh

20 januari 2020

05u00 0 De Krant Het begon met het uitwisselen van naaktfoto's van kinderen vanachter hun computer. Later spraken deze vijf mannen, die opgepakt zijn in de grootste kinderpornozaak ooit in ons land, ook in het echt af. Dan fotografeerden ze jongetjes in het zwembad of gingen ze met hun eigen kinderen én hun pedofiele vrienden op reis. "Wie met mijn zoontjes wil spelen, moet betalen."

"Ik zit bijna 25 jaar in deze sector en dacht dat ik alles had gezien. Maar nog nooit alles in één dossier, zoals nu", zegt Heidi De Pauw, CEO van Child Focus. De organisatie heeft zich burgerlijke partij gesteld voor de duizenden slachtoffers van kindermisbruik die nog niet konden worden geïdentificeerd in dit onderzoek. De rode draad tegen de vijf verdachten: het constante verzamelen van kinderporno, van 2004 tot 2017.

Op 24 mei 2015 loopt Michael T. als eerste tegen de lamp. De politie arresteert de magazijnier uit Kortrijk - op dat moment 34 jaar - op het strand van Blankenberge tijdens het fotograferen van (half)naakte kinderen. Dat is niet de eerste keer: tien jaar eerder heeft de politie hem al ondervraagd voor gelijkaardige feiten. Nadien wordt hij nog met zijn camera betrapt op het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke en in De Blaarmeersen in Gent.

Bij een huiszoeking bij Michael T. thuis vinden de speurders kinderporno. Het onderzoek toont aan dat de West-Vlaming wel erg veel contact heeft met Dimitry D. (dan 28), een computerspecialist uit Wetteren, en Niels M. (dan 26), een manager uit Sint-Truiden. Er volgt ook een huiszoeking bij Dimitry D. De vrijgezel woont bij zijn ouders op een verbouwde zolder. Het is bingo. Alles samen vinden de speurders er 15 terabyte aan teksten, foto's en video's met kinderporno. In mensentaal: 11.776.954 bestanden. Zonder dubbels zijn het er nog altijd 8.809.135. Dat is ongezien in ons land. Gezien de omvang wordt de hulp ingeroepen van analisten van Europol, die de miljoenen foto's en filmpjes moeten analyseren. In verschillende Europese landen worden tijdelijke taskforces opgericht. Bij ons komt er een cel met specialisten van de federale gerechtelijke politie (FGP) Gent, de FGP Brugge en de lokale recherche van Kortrijk-Kuurne-Lendelede. Operatie Azraël - naar de kat van Gargamel uit 'De Smurfen' - is geboren.

Holland's Got Talent

Voor de onderzoekers is het snel duidelijk: normaal vinden ze in dergelijke dossiers veel 'oude kinderporno'. Dat wil zeggen: expliciete beelden die eerder opdoken in onderzoeken. In het Belgische dossier zitten veel bestanden die ze nooit eerder tegenkwamen: 664 compleet nieuwe reeksen, waarbij één reeks soms honderden foto's telt. Europol noemt die hoeveelheid "uniek". De speurders ontdekken ook dat er niet drie, maar eigenlijk vijf zogeheten kernfiguren zijn. Want naast de drie namen van verdachten die ze al kennen, breidt het onderzoek uit naar Nederlander Lars De R. (dan 23) - door zijn deelname in 2009 aan 'Holland's Got Talent' een bekend figuur in zijn vaderland - en de Brit Samuel K. (dan 33).

