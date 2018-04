Vijfklapper of meer: het is weinig sporters gegeven 18 april 2018

00u00 0

Minstens vijf keer op rij dezelfde wedstrijd winnen of de olympische en wereldtitel in dezelfde sporttak veroveren: Alejandro Valverde kan mits winst in de Waalse Pijl in een héél select lijstje belanden. Opvallend: de broers Roger en Erik De Vlaeminck zorgen voor de Belgische inbreng. (GLA)

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN