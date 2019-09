Exclusief voor abonnees Vijfde wolf in Wallonië 09 september 2019

00u00 0

In Wallonië is opnieuw een wolf opgemerkt. Het is al het vijfde exemplaar dat er werd waargenomen. Een autobestuurder heeft begin augustus enkele foto's genomen van een dier in een veld in Havelange, in de provincie Namen. Franse experts hebben nu op basis van de beelden bevestigd dat het wel degelijk om een wolf gaat. Wallonië geldt als de ontbrekende schakel tussen wolvenpopulaties in Duitsland en in Frankrijk en Italië. De vijf waargenomen wolven zijn allemaal mannetjesdieren. Of er ten zuiden van de taalgrens ook een roedel zal ontstaan, hangt af van de komst van een vrouwtje.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis