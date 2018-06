Vijfde van aankopen doen we online 08 juni 2018

00u00 0

De Belgen hebben in de eerste drie maanden van dit jaar voor 2,73 miljard euro aan online aankopen gedaan. Dat is 12% meer dan in dezelfde periode vorig jaar, en het betekent dat we bijna één vijfde van onze aankopen via het internet uitvoeren. "Het toont nog maar eens aan dat steeds meer Belgen de weg vinden naar de webshops", zegt Sofie Geeroms, algemeen directeur van sectorvereniging BeCommerce.