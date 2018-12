Vijfde ster voor Sergio Herman 18 december 2018

00u00 0

Pure C, het restaurant van Sergio Herman in het Nederlandse Cadzand, heeft een tweede Michelinster beet. "De puurheid proef je in de eerlijke smaken en zie je aan de liefde voor de schatten uit de zee en de polders". Sergio's AIRrepublic, een paar honderd meter verderop in Cadzand, behoudt z'n ene ster. Tel daar de twee Michelinsterren bij waarmee The Jane in Antwerpen mag pronken, en de Nederlandse chef komt aan vijf stuks. Zo zie je maar: met sexy herechjes kom je een heel eind.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN