Vijfde slachtoffer van aanslag Straatsburg overleden 17 december 2018

De aanslag in Straatsburg heeft aan een vijfde slachtoffer het leven gekost. De musicus Barto Pedro Orent-Niedzielski stierf gisteren in het ziekenhuis, meldde zijn broer op Facebook. Volgens Franse media was de 36-jarige man, een Pool die in Straatsburg woonde, eerder al hersendood verklaard.