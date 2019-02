Vijfde minder toegevoegde suikers in appelmoes door zonnige zomer 22 februari 2019

Proeven doet u het niet, maar Aldi doet sinds kort een vijfde minder toegevoegde suikers in haar potjes appelmoes. En ook dat is te danken aan die memorabele zomer van vorig jaar. "Door de warme en erg zonnige zomer zijn de appels, die zowel uit België als uit enkele andere Europese landen komen, extra zoet. Daardoor moeten we in de appelcompote en appelmousseline van ons huismerk Queen's Jewel 20 procent minder suikers toevoegen om dezelfde smaak te bekomen", zegt Dieter Snoeck van Aldi. Het maakt de producten volgens de warenhuisketen een stukje gezonder. "We hadden eerder al beslist om onze fruitcompotes en -mousselines sowieso minder zoet te maken. 82 artikelen kregen reeds een gezonder recept. Op jaarbasis wordt zo ongeveer 745 ton minder suiker toegevoegd. De besparing op verzadigde vetzuren en zout bedraagt respectievelijk 130 en 35 ton. (SPK)

