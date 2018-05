Vijfde minder inbreuken tegen dragen gordel en gebruik kinderzitje 29 mei 2018

00u00 0

Het aantal verkeersinbreuken rond het niet dragen van de veiligheidsgordel of het niet gebruiken van een kinderzitje, is vorig jaar met bijna een vijfde (19,1 procent) gedaald tegenover een jaar eerder. Dat blijkt uit de verkeersinbreukencijfers van 2017 die de federale politie gisteren heeft gepubliceerd. Vorig jaar hebben de federale en lokale politie in totaal 4.755.164 verkeersinbreuken vastgesteld. Dat zijn er ongeveer even veel als in 2016, toen het er 4.759.648 waren. Het aantal inbreuken op de maximaal toegelaten snelheid steeg wel, van 3.297.228 naar 3.398.975 (+3,1%), net als druginbreuken (+ 2,34%). De gsm lieten we vaker achterwege achter het stuur (-7,7%). Er werd ook minder gereden onder invloed van alcohol (-3,89%).

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN