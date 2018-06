Vijfde meer Belgische trucks op de weg 02 juni 2018

Er rijden vandaag ruim 64.700 vrachtwagens van Belgische transporteurs op onze wegen, of 20% meer dan vier jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers die de sector bekendgemaakt heeft naar aanleiding van het driedaagse vrachtwagensalon 'We Are Transport', dat gisteren van start is gegaan in Brussels Expo. Vorig jaar zijn in ons land meer dan 9.800 nieuwe vrachtwagens ingeschreven, het hoogste aantal in vijf jaar. De stijging heeft volgens automobielfederatie Febiac niet alleen te maken met de goed draaiende economie, maar ook met de kilometerheffing. "Die maakt dat meer en meer bedrijven groenere vrachtwagens kopen, omdat je daarop een lager tarief moet betalen", klinkt het.