Vijf "zeer interessante" tips over wolvin Naya 23 oktober 2019

Er is nog geen gouden tip binnengekomen die leidt naar de ontmaskering van de moordenaar van wolvin Naya. Drie weken geleden had Vogelbescherming Vlaanderen daar 20.000 euro voor beloofd, een onbekende dierenvriend deed er 10.000 euro bovenop. Vogelbescherming Vlaanderen kreeg in de eerste week tientallen tips over Naya, alsook over jachtovertredingen in het algemeen. Die werden alle doorgespeeld aan het Agentschap Natuur en Bos. "Om het onderzoek optimaal te laten verlopen, kunnen we voorlopig weinig kwijt", zegt woordvoerster Marie-Laure Vanwanseele. "Er zijn wel vijf zeer interessante tips die momenteel verder worden onderzocht. We blijven optimistisch en hopen de dader te vinden."