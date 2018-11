Vijf weken drinken, da's voor Kat Kerkhofs 1,5 kilo erbij 21 november 2018

00u00 0

Vijf weken lang dronken Lyn (31, links) en Kat (30, rechts) Kerkhofs elke dag minstens twee glazen alcohol voor hun programma 'Tipsy' (VIJF). Gisteren zagen we de gevolgen: Kat was 1,5 kilo bijgekomen en zag het aantal vetten in haar lichaam verdubbeld worden. Opmerkelijk: zus Lyn verlóór 2 kilo. Maar haar magnesiumpeil was ook zodanig gezakt dat het zou kunnen leiden tot levensbedreigende hartritmestoornissen. In totaal spendeerden de twee overigens 950,81 euro aan drank in die vijf weken. (JDB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN