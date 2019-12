Exclusief voor abonnees Vijf Vlaamse musea maken kans om beste van Europa te worden 07 december 2019

Het Snijders&Rockoxhuis in Antwerpen, het Openluchtmuseum Bokrijk in Genk, het Museum Hof van Busleyden in Mechelen, het Koersmuseum in Roeselare en het Afrikamuseum in Tervuren zijn genomineerd voor de Europese Museumaward 2020. Dat heeft het Europese Museumforum bekendgemaakt. In totaal hebben 61 musea uit 25 landen de lijst gehaald. Een jury beslist welk museum de jaarlijkse onderscheiding - die al sinds 1977 bestaat - in de wacht sleept. Naast de hoofdprijs zijn er ook onderscheidingen voor duurzaamheid, gastvrijheid en participatie, bijvoorbeeld in het betrekken van de lokale gemeenschap en vrijwilligers. De prijsuitreiking gaat door in mei volgend jaar en zal plaatsvinden in het Nationaal Museum van Cardiff in Wales.

