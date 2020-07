Exclusief voor abonnees Vijf ton meer coke aangetroffen in Antwerpse haven 08 juli 2020

De douane heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar al 28.865 kilogram cocaïne in beslag genomen in de Antwerpse haven. Dat is vijf ton meer dan in dezelfde periode vorig jaar, of een stijging met bijna een kwart. "Het is duidelijk dat de drugsmaffia niet heeft stilgezeten en heeft willen profiteren van de wereldwijde crisis", klinkt het bij de FOD Financiën.

