Exclusief voor abonnees Vijf tieners opgepakt voor internetfraude 25 oktober 2019

00u00 0

Het Antwerpse gerecht heeft tijdens 19 gelijktijdige huiszoekingen 18 leden van een grote phishingbende opgepakt. Het gaat om vijf 17-jarigen en dertien meerderjarigen van 18 tot 24 jaar. Phishing is internetfraude waarbij oplichters informatie zoals wachtwoorden, gebruikersnamen of bankgegevens weten te ontfutselen door zich voor te doen als een bank. Met die informatie werkte de bende daarna met 'muilezels' - personen die hun bankkaart en -rekening ter beschikking stellen zodat het geld van de slachtoffers ernaar kan worden overgeschreven en nadien kan doorgesluisd. Volgens onze info werden ze aangestuurd vanuit een shishabar in de Antwerpse stationsbuurt. Jongeren die bereid waren om hun rekening ter beschikking te stellen, zouden 10 procent van de opbrengst krijgen óf een dure iPhone. "Het geld werd afgehaald in casino's of aan Nederlandse bankautomaten of er werden dure gsm's mee aangekocht", aldus het parket. (JBA)

