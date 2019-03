Vijf relschoppers oudejaarsnacht opgepakt 01 maart 2019

De politie heeft in Molenbeek vijf verdachten opgepakt van de rellen met oudejaar. Eén man is aangehouden, de andere vier zijn vrijgelaten. Sinds nieuwjaar werkten de speurders aan de identificatie van de relschoppers die tijdens de jaarwisseling winkels plunderden, auto's in brand staken en politie en hulpdiensten bekogelden met stenen. Dankzij analyse van videobeelden zijn zeker vijf betrokkenen herkend. De politie is dinsdag bij hen binnengevallen. Een man die verdacht wordt van plunderingen blijft aangehouden en verschijnt maandag voor de raadkamer. Het parket vroeg voor een minderjarige de plaatsing in een gesloten instelling, maar daar ging de jeugdrechter niet op in. Twee andere minderjarigen en een vijfde, meerderjarige verdachte zijn opnieuw op vrije voeten. (SRB)

