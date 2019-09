Exclusief voor abonnees Vijf nieuwe godinnen rond Jupiter 07 september 2019

In de zomer van vorig jaar werd, tijdens het speuren naar de geheimzinnige planeet nummer negen, een dozijn nieuwe manen ontdekt rond Jupiter. Vijf daarvan hebben nu een naam gekregen. Geïnteresseerde burgers suggereerden geliefde zangers, filmsterren of huisdieren. De traditie wil echter dat manen van de reuzenplaneet namen van verwanten van de Romeinse god Jupiter krijgen - in de Griekse mythologie bekend als Zeus. De nieuwe manen van Jupiter zullen dan ook door het leven gaan als Pandia (godin van de helderheid), Ersa (godin van de dauw), Irene (godin van de vrede), Philophrosine (godin van het onthaal, de gastvrijheid en de vriendelijkheid) en ten slotte Euphemia (godin van de vrolijkheid).

