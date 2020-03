Exclusief voor abonnees Vijf nieuwe duo's 19 maart 2020

00u00 0

Lorenzo (30) en Ayse (30) uit Moerbeke-Waas

Dit verloofde koppel, dat elkaar tien jaar geleden leerde kennen in een studentenvereniging, gaat voor een menu met Turkse invloeden. Ondanks Ayses Turkse roots is het toch vooral Gentenaar Lorenzo die de leiding neemt in de keuken. Het duo gaat vanavond voor een voorgerecht met octopus, een hoofdgerecht met lam en een eigen versie van baklava.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis