Vijf miljoen euro nodig, anders weinig hoop op doorstart Thomas Cook 28 september 2019

Thomas Cook Retail België, de vennootschap van de touroperator die een doorstart wil maken, heeft tegen maandag vijf miljoen euro nodig om de 501 personeelsleden aan het werk te houden. Dat is gisteren gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Thomas Cook Retail België is verantwoordelijk voor de Neckermann- en Thomas Cook-winkels, waar zo'n 270 mensen werken. De rest werkt vanuit het hoofdkantoor in Zwijnaarde. Voor de vennootschap wordt wellicht begin volgende week bescherming tegen schuldeisers gevraagd, in de hoop op een doorstart. Maandag staat er opnieuw een bijzondere ondernemingsraad gepland.