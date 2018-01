Vijf mensen gered uit brandende flat 29 januari 2018

In het Oost-Vlaamse Oudenaarde heeft de brandweer gisteren vijf mensen moeten bevrijden uit een flatgebouw dat in lichterlaaie stond. Het vuur ontstond in een appartement op de eerste verdieping en zette die woonst in een mum van tijd in brand. Drie van de geredde bewoners moesten naar het ziekenhuis. De twee anderen werden ter plaatse verzorgd.