Vijf man en een paardenkop op steunbetoging Theo

'Er was vijf man en een paardenkop', zo wordt al eens gezegd als een evenement een niet al te groot succes blijkt te zijn - zo ook voor de steunmars die gisteren georganiseerd werd voor Theo Francken (N-VA). Amper vijf mensen reageerden op de oproep die 's ochtends op Facebook kwam. Ze wilden opkomen "tegen migranten" en "voor het beleid van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie". Francken ligt al enkele dagen onder vuur door de repatriëring van Soedanese migranten. Opvallend: de vijf fans van de Vlaams-nationalistische staatssecretaris waren allemaal Franstaligen. Na een uurtje dropen ze teleurgesteld af. "Ik had toch meer mensen verwacht. Ik ben speciaal uit Limburg gekomen", zei er één. "We hebben onze les geleerd, de volgende keer moeten we het beter organiseren." Francken zelf reageerde gisteren op Twitter dat hij "dankbaar" is voor alle steun maar dat een betoging tegen migranten niet is waar hij voor staat.

