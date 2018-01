Vijf maanden dopingschorsing voor Bellucci 00u00 0

De Braziliaan Thomaz Bellucci (ATP 112) werd vorige zomer op het toernooi van Bastad betrapt op het vochtafdrijvende middel hydrochlorothiazide, een product dat ook maskerend kan werken. Omdat de 30-jarige Bellucci, op zijn best de nummer 21 van de wereld in 2010, kon aantonen dat hij het verboden product via besmette vitaminesupplementen - verkregen bij een lokale apotheker - binnenkreeg, werd zijn straf tot vijf maanden beperkt. Hij ging na zijn positieve plas niet in op een voorwaardelijke schorsingsvoorstel van het antidopingtribunaal, maar pretendeerde ondertussen met een achillespeesletsel te sukkelen. Omdat zijn straf met terugwerkende kracht werd ingesteld, mag Bellucci eind januari al weer aan de slag, hij mist wel de Australian Open. (FDW)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee