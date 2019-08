Exclusief voor abonnees Vijf keer meer mazelen 14 augustus 2019

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie werden in de eerste zeven maanden van dit jaar al 361 Belgen getroffen door mazelen. Dat is bijna vijf keer meer dan de 76 gevallen die vorig jaar van januari tot en met juli geteld werden. Ter nuancering: in 2017 werden tijdens de eerste zeven maanden van het jaar exact evenveel nieuwe patiënten met mazelen geteld in België (361). Na twaalf maanden lag de eindbalans toen op 367. Niettemin waarschuwt de WHO voor een wereldwijde opgang van de heel besmettelijke ziekte. De grootste uitbraken doen zich voor in landen waar relatief weinig gevaccineerd wordt. De WHO betreurt dat heel wat mensen niet beschermd zijn als gevolg van een gebrekkige toegang tot de gezondheidszorg of wegens misleidende informatie over de risico's van vaccinatie.

