Vijf jongeren naar instelling na rellen in Anderlecht

Ruim twee maanden na de rellen in Anderlecht heeft de politie de voorbije dagen elf verdachten opgepakt. Vijf jongeren tussen 14 en 18 zijn door de jeugdrechter in een instelling geplaatst. De anderen zijn vrijgelaten onder voorwaarden of moeten zich nog verantwoorden voor de jeugdrechter. Eén persoon werd vrijgelaten na verhoor. Het parket sluit niet uit dat er nog aanhoudingen zullen volgen: het onderzoek is nog niet afgerond, aldus persmagistraat Denis Goeman. De rellen braken uit op 11 april, een dag nadat de 19-jarige Adil om het leven was gekomen na een aanrijding met een politievoertuig. Dat gebeurde toen hij op de vlucht was voor een politiecontrole. Bij de rellen werden verschillende eigendommen vernield en werd een combi geplunderd. Een 18-jarige ging ook aan de haal met een dienstwapen van de politie. (MKV)

