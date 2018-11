Vijf jaar op rij minder hiv-besmettingen 27 november 2018

België is goed op weg om de aids-epidemie in te dijken, zo blijkt uit nieuwe cijfers van Sciensano, het vroegere Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Vorig jaar werden in ons land nog 890 nieuwe hiv-diagnoses gesteld. Dat waren er 27,5% minder dan in piekjaar 2012. De daling zet zich al vijf jaar door. Minister van Volksgezondheid De Block (Open Vld) mag een pluim op haar hoed steken. Zij regelde eind 2016 de terugbetaling van aidsremmers voor álle patiënten met hiv, nadat experts duidelijk gemaakt hadden dat dit dé manier is om de ziekte uit te roeien. Voorheen werd de medicatie enkel terugbetaald aan patiënten van wie het immuunsysteem al was aangetast. Na zes maanden aidsremmers slikken, is het virus dermate teruggedrongen dat het quasi niet meer overgedragen kan worden bij seksueel contact. (IDV)

