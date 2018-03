Vijf jaar gevorderd voor 87-jarige spion 08 maart 2018

Een 87-jarige spion die tussen 1987 en 2014 inlichtingen verstrekt zou hebben aan de Russen, riskeert in ons land vijf jaar cel met uitstel. Als viceconsul in Casablanca ontmoette Pol G. een Sovjetdiplomaat die hem wist in te lijven. Ook toen de diplomaat in 1992 zijn ontslag indiende, ging hij door met zijn spionagepraktijken. Pol G. bleef zijn KGB-contact inlichtingen en analyses over het reilen en zeilen in ons land doorspelen. "Hij gaf de Russen onder meer een microfiche met een lijst van mensen die geen visum kregen", zegt het federaal parket. De man zou zijn omgekocht voor zo'n 3.720 euro, maar blijft erbij dat hij het deed voor de wereldvrede. Uitspraak op 26 april. (WHW)