Vijf jaar gevangenis voor steekpartij na ruzie over kapotte autospiegel 18 juli 2019

Een 34-jarige man uit Beringen heeft een celstraf van vijf jaar gekregen, waarvan 20 maanden met uitstel, voor een ernstig geval van verkeersagressie. In 2017 had hij bij een inhaalmanoeuvre de zijspiegel van een Oost-Vlaming afgereden in Helchteren. Het slachtoffer was met zijn gezin op weg naar huis na een uitje in een vakantiepark. Aan een café wat verderop stopte de dader, het slachtoffer hoopte het voorval daar af te handelen. Maar de Limburger was onder invloed van alcohol en cannabis, en het kwam al snel tot een discussie. Hij deelde zes messteken uit, waarvan één tot zeven centimeter diep in de borst van het slachtoffer. Zelf beweert hij dat hij eerst een duw had gekregen. De rechtbank heeft het in het vonnis over een poging tot doodslag. Het slachtoffer en zijn gezin krijgen voor ongeveer 10.000 euro aan schadevergoedingen. (BVDH)

