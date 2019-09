Exclusief voor abonnees Vijf jaar cel voor vier overvallen op zelfde apotheek 24 september 2019

De rechter in Mechelen heeft twee jongeren van 19 en 20 jaar oud veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar, waarvan de helft met uitstel. Het duo stond terecht voor maar liefst zeven overvallen en één poging. Ze sloegen vier keer toe in dezelfde apotheek en werden ingerekend nadat een buurtbewoner hen had gezien. Op die bewuste dag waren ze van plan om de supermarkt te overvallen, maar dankzij de buurtbewoner bleef het uiteindelijk bij een poging. Uit verder onderzoek kon de politie hen ook nog linken aan een overval op een andere apotheek, een elektrozaak en bakkerij. De feiten werden niet betwist. De verdediging vroeg aan de rechtbank om rekening te houden met hun jonge leeftijd en blanco strafblad. De rechtbank deed dat, maar vond de feiten te ernstig om in te gaan op de gevraagde werkstraf. (TVDZM)