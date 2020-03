Exclusief voor abonnees Vijf jaar cel geëist voor koppel dat hulpvaardige zestiger uitbuit 03 maart 2020

Een man van 63 die een koppel uit Deurne wou helpen, is door die familie gedurende verschillende jaren uitgebuit. In augustus 2019 kreeg de politie een melding dat Florent V. (63) in onrustwekkende omstandigheden leefde bij de familie I. Florent kende hen al tien jaar. Het gezin had het financieel moeilijk en de man besloot hen te helpen. In 2017 vroeg het gezin om zijn appartement onder te verhuren. Intussen mocht hij bij hen verblijven en zouden zij zich over hem ontfermen. In werkelijkheid gebruikten ze hem voor klusjes, lieten ze hem geregeld slapen op hun terras en vroegen ze hem om winkeldiefstallen te plegen. De beklaagden worden vervolgd voor mensenhandel, misbruik van de zwakke toestand van personen en mensonterende behandeling. Het Openbaar Ministerie eist vijf jaar cel en 20.000 euro boete. Tegen hun kinderen worden werkstraffen tot 300 uur en een gevangenisstraf van 37 maanden gevorderd.

