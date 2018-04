Vijf illegalen beroven vrijwilliger op Zeedijk 07 april 2018

Een gepensioneerde man beleefde gisterochtend de schrik van zijn leven toen hij werd bestolen op de Zeedijk in Zeebrugge. Vijf illegalen misleidden het slachtoffer en namen zijn portefeuille mee. Paul (70) werkt als vrijwilliger in een sanitair complex. "Ik voel me hier niet meer veilig. Wat als zo'n groepje mij aanvalt? Ik kan me amper verdedigen", zucht hij. De zeventiger is alleszins niet van plan om te stoppen met zijn vrijwilligerswerk. "Ik heb beloofd om hier te blijven tot het einde van de zomer, dus doe ik dat. Natuurlijk is het niet geruststellend dat ze op klaarlichte dag én met toeristen in de buurt je komen bestelen."