Vijf extra vrouwen getuigen tegen Bill Cosby 17 maart 2018

In de nieuwe rechtszaak tegen Bill Cosby, die wellicht van start gaat op 2 april, zullen vijf extra vrouwen getuigen tegen de gevallen komiek. Bij een eerdere behandeling van de klacht van Andrea Constand, in juni vorig jaar, mocht slechts één ander vermeend slachtoffer haar verhaal doen. Cosby (80) wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. De meeste feiten zijn verjaard, maar in het geval van basketbalcoach Constand is het niét te laat voor vervolging.

HLN