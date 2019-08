Exclusief voor abonnees Vijf doden bij onweer boven Tatra-gebergte 24 augustus 2019

Twee volwassenen en twee kinderen zijn omgekomen in het hevige onweer boven het Tatra-gebergte op de grens met Polen en Slovakije. De vier stierven aan de Poolse kant, aan de Slovaakse zijde kostte het onweer van donderdag het leven aan een Tsjechische toerist. In Polen zijn voorts nog 140 mensen met verwondingen naar ziekenhuizen gebracht. Negen mensen zijn vermist. Vele gewonden vertoonden brandwonden, nadat de bliksem was ingeslagen op een metalen kruis op het bergmassief Giewont. Het kruis op de top van de berg is een bedevaartsoord in het katholieke Polen. De media spreken van "een zwarte dag in de Tatra". In het vakantiecentrum Zakopane werd officieel de rouw uitgeroepen en werden voor drie dagen alle cultuur-en sportevenementen geschrapt.

