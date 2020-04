Exclusief voor abonnees Vijf dagen bidden en dan heel Frankrijk besmet 04 april 2020

00u00 0

Frankrijk is één van de zwaarst getroffen landen. Alle miserie begon daar op een vijfdaagse evangelische bijeenkomst van de Porte Ouverte-gemeenschap in een tot mega-kerk omgebouwde hangar in Mulhouse. In de week van 17 februari kwamen daar 2.500 gelovigen en hun kinderen samen. Vijf dagen bidden, vieren, dansen en eten. Waarna iedereen weer uitzwermde over heel Frankrijk.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Frankrijk

Mulhouse

Covid