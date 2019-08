Vijf chauffeurs met samen 20.000 euro aan onbetaalde boetes zijn auto kwijt BSB

29 augustus 2019

05u00 0 De Krant Als je de ene verkeersovertreding na de andere begaat én weigert de bekeuringen te betalen, dan riskeer je je auto kwijt te spelen. In Antwerpen is het vijf bestuurders overkomen. Samen hadden ze voor meer dan 20.000 euro aan onbetaalde boetes verzameld.

Toen ze dinsdag werden tegengehouden door de lokale politie en de douane, bleken ze niet in staat om de rekening te vereffenen - en dus werd de takeldienst opgetrommeld. In totaal werden 104 chauffeurs gecontroleerd. Eén van hen zat achter het stuur ondanks een levenslang rijverbod. Ook zijn wagen werd in beslag genomen. Niemand had te veel gedronken, ééntje had wel drugs gebruikt. (BSB)