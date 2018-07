Vijf brandstichters Vlooybergtoren opgepakt 11 juli 2018

Vijf daders die de Vlooybergtoren, bekend van de VIER-serie 'Callboys', in brand staken, zijn geïdentificeerd. Op de dag van de feiten, 30 juni, volgde meteen een huiszoeking, zegt het Leuvense parket. "Bij twee broers van 21 en 24 jaar in Bekkevoort trof de politie de jongste zwaar verbrand aan", klinkt het. "De jongeman had ernstige brandwonden in het gelaat en aan beide armen. Hij werd overgebracht naar het brandwondencentrum in het UZ Gasthuisberg in Leuven. De twee hebben op dat ogenblik spontaan hun aandeel toegelicht." Sindsdien werden ook een 18-jarige uit Kortenaken, een 30-jarige uit Tielt-Winge en een 37-jarige uit Bekkevoort opgepakt. Ze hebben de feiten bekend, al minimaliseren de twee oudsten hun rol. Toch zullen ze zich alle vijf voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor brandstichting bij nacht. Daarop staat tot 20 jaar cel. (KBG)

