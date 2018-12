Vijf boekjes voor onder de kerstboom O grappig België 15 december 2018

00u00 0

Weetjesfreaks en quizzers zijn vast in de wolken met dit boekje vol absurde, onbekende en soms totaal nutteloze weetjes over ons lapje grond aan de Noordzee. Waar we gemiddeld 227 eieren per jaar eten, er in 1900 welgeteld 396 auto's rondreden en

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN