Vijf 'Belgische' Kroaten opgeroepen 21 augustus 2018

De Kroatische bondscoach Zlatko Dalic kan stilaan een buitenverblijf in ons land zoeken om te scouten. Dalic selecteerde maar liefst vijf spelers uit de Belgische competitie voor de komende interlands. Tegen Portugal op 6 september en Spanje op 11 september maken Lovre Kalinic (AA Gent), Karlo Letica (Club Brugge), Antonio Milic (Anderlecht), Matej Mitrovic (Club Brugge) en Ivan Santini (Anderlecht) kans op speelminuten. Het vijftal zit in mooi gezelschap bij de zilveren medaille van het afgelopen WK, want ook Luka Modric, Ivan Rakitic en Ivan Perisic zijn erbij. (PJC)