Vijf Belgische baby’s gestorven in kampen sinds val van IS SKE/DM

18 november 2019

05u00 0 De Krant Sinds eind maart zijn minstens vijf Belgische kinderen jonger dan twee jaar overleden in vluchtelingenkampen in Syrië en Irak. Dat bevestigt Heidi De Pauw, directeur van kinderrechtenorganisatie Child Focus. “Ik zal ervoor blijven pleiten dat die kinderen moeten terugkeren. Zij hebben geen tijd.”

Minstens vijf baby’s met de Belgische nationaliteit zijn volgens Child Focus overleden in twee vluchtelingenkampen in Syrië en Irak sinds IS-strijders eind maart verdreven werden uit Baghouz. Dat dorp in Oost-Syrië gold als het laatste bolwerk van de terreurgroep. Met de val van Baghouz kwam een einde aan het zelf uitgeroepen kalifaat van IS, al is de groepering daarmee nog niet volledig overwonnen.

Volgens Heidi De Pauw, directeur van Child Focus, zijn de erbarmelijke levensomstandigheden in de kampen Al-Hol en Al-Roj de oorzaak voor het overlijden van de kinderen. Duizenden mensen leven er zonder toegang tot volwaardige zorg. “Sommige kindjes zijn er totaal ondervoed aangekomen en dan gestorven bij een gebrek aan zorgen. Een pasgeboren baby stierf onlangs nog. De andere kinderen stierven aan ondervoeding of niet verzorgde verwondingen.”

De Pauw bezocht de kampen al verschillende keren, samen met kinderpsycholoog Gerrit Loots (VUB). Het lijdt volgens haar geen twijfel dat de Belgische kinderen er zo snel mogelijk weggehaald moeten worden naar hun thuisland. “Ik zal ervoor blijven pleiten, dat die kinderen moeten terugkeren. Die kinderen hebben geen tijd.”

Regering talmt

Precies daar knelt het schoentje: ons land staat niet te trappelen om kinderen van IS-strijders te repatriëren. Zij kunnen niet van hun ouders gescheiden worden, wat concreet betekent dat de IS-moeders in de meeste gevallen mee gerepatrieerd moeten worden. De federale regering heeft weinig zin om terroristen en aanhangers van Islamitische Staat te evacueren uit het gebied en op het vliegtuig naar ons land te zetten.

Het uitgangspunt was tot nu toe dat de overheid hen enkel wil repatriëren als de kinderen op eigen kracht in een ambassade of consulaat raakten, bijvoorbeeld in Turkije of Irak. In juni zette ons land wel een operatie op het getouw om zes kinderen te repatriëren die zonder ouders in het kamp Al-Hol verbleven.

Premier Sophie Wilmès (MR) wou zondag niet reageren op het nieuws. Zij verwees door naar haar partijgenoot, minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. Ook bij hem kregen we geen reactie.

Half oktober bevonden zich volgens het OCAD, het orgaan voor de dreigingsanalyse in ons land, nog 84 Belgen in de vluchtelingenkampen, van wie 27 vrouwen en 57 kinderen. Die cijfers zijn de meest recente waarover het OCAD communiceerde, maar kunnen ondertussen al veranderd zijn omdat de situatie in de kampen en de regio erg volatiel is. President Donald Trump heeft Amerikaanse troepen teruggetrokken uit grote delen van Syrië, waarna Turkije een offensief begon tegen de Koerden in het noorden van het land. Het zijn ook de Koerdische strijders die de kampen al-Hol en al-Roj bewaken. In de chaos die ontstond na de Amerikaanse terugtrekking, ontsnapten honderden mensen uit de kampen.

Een andere Antwerpse IS-aanhangster, Fatima Benmezian, zat tot voor kort vast in het Syrisch kamp Ain Issa maar bereikte intussen Turkije. Daar werd ze door de autoriteiten gearresteerd. Wellicht zal zij binnen afzienbare tijd naar ons land teruggebracht worden. Ook twee andere vrouwen, Bouchra Abouallal en Tatiana Wielandt, zouden op dit moment proberen in Turkije te raken om op die manier een terugkeer naar België af te dwingen.