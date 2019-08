Exclusief voor abonnees Vijf Belgen zwaar verbrand Motorboot ontploft in Spanje 22 augustus 2019

Vijf Belgische toeristen zijn zwaar verbrand geraakt toen ze op vakantie in het Spaanse Benicarló wilden varen met hun pas gekochte plezierboot. "Eén knal en enkele seconden later stond de hele boot in lichterlaaie", zeggen getuigen. Onze landgenoten, allemaal uit het Waals-Brabantse Tubeke, liepen tweede- en derdegraadsbrandwonden op. Claudiu Lupascu (41) is er het ergst aan toe: zijn lichaam raakte voor meer dan 70% verbrand. Samen met zijn vrouw Simona (voor meer dan 60% verbrand) werd hij gisteravond gerepatrieerd naar België. Het koppel zal eerstdaags geopereerd worden in het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek. Het vuur ontstond vermoedelijk nadat de brandstoftank van de boot ontploft was door een lek in een leiding. (BJM)

