Vijf atleten opgepakt bij dopingraid op WK noordse ski 28 februari 2019

00u00 0

Bij een dopingrazzia in de marge van het WK noordse ski in het Oostenrijkse Seefeld zijn negen verdachten gearresteerd, onder wie vijf atleten uit Oostenrijk, Estland en Kazachstan. De Duitse en Oostenrijkse autoriteiten voerden een gecoördineerde actie met zeventien raids in beide landen uit. Volgens de Oostenrijkse politie is een internationaal netwerk in bloeddoping opgerold. Sportarts Mark S. zou een van de spilfiguren zijn. (BF)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN