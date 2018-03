Vijf agenten op stap betrokken bij vechtpartij 31 maart 2018

Het Kortrijkse parket is een onderzoek gestart naar een vechtpartij waarbij vijf agenten in hun vrije tijd betrokken waren. De feiten vonden donderdagnacht plaats in de Kortrijkse uitgaansbuurt. Het onderzoek zal moeten uitwijzen of de betrokken politiemannen daders of slachtoffers zijn. Na de vechtpartij moest één persoon naar de spoedafdeling van het ziekenhuis worden gebracht. Voorlopig zijn er tegen de agenten nog geen maatregelen getroffen. (AHK/LPS/LSI)