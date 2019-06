Exclusief voor abonnees Viitorul dringt aan op snelle beslissing BAS 28 juni 2019

Ook in Roemenië wordt de matchfixingzaak op de voet gevolgd. Constanta Viitorul is betrokken partij en de Roemenen hebben via de UEFA aan de KBVB een snelle beslissing gevraagd. FC Viitorul Constanta is in de tweede voorronde van de Europa League gekoppeld aan Antwerp. Maar het is voorlopig nog afwachten of Antwerp ook effectief die wedstrijd zal moeten spelen. Als het BAS beslist dat bekerwinnaar KV Mechelen Europa niet in mag, neemt AA Gent de plaats van Malinwa in. Die wedstrijden worden gespeeld op 25 juli en 1 augustus. Antwerp schuift in dat geval door naar de derde voorronde (loting 22 juli), waar het Standard zal vervangen. De Rouches nemen dan op hun beurt het ticket van KV Mechelen over voor de groepsfase van de Europa League (loting 30 augustus). (KDZ/SJH)

